“Fuiste mi víctima”: María Luisa Cordero realizó sentido mea culpa por alejamiento de Eduardo Fuentes

La doctora y actual diputada María Luisa Cordero, fue la más reciente invitada al programa de trasnoche de TVN “Buenas Noches a Todos”, donde mantuvo una íntima conversación con Eduardo Fuentes.

En esta línea, ambos se refirieron a los “roces” que los mantuvieron alejados por muchos años, luego de trabajar por un largo tiempo juntos en radio “El Conquistador”.

“Para mí es especial, porque hace tiempo que no nos veíamos. Tú empezaste con esto de la política, pero habíamos tenido un alejamiento, así que me alegro…”, comenzó señalando Fuentes, momento en el que fue interrumpido por Cordero, quien le corrigió: “Tuvimos un roce, Eduardo, no seas eufemista”.

“Nos agarramos, en buen chileno”, añadió la diputada, quien realizó un sentido mea culpa: “Te quería decir que la pandemia y en todo este tiempo de silencio, me he hecho autoterapia no por el ego, sino porque me empecé a sacar las máscaras”.

“Yo soy muy rabiosa y en este encontrón tú fuiste mi víctima y yo fui una oveja encabritada y rabiosa… te lo digo en tu cara, tú jamás has dejado de ser una persona querida”, complementó, asegurando que “un día me miré al espejo y dije ‘yo lo quiero, déjate de leseras”.

“Tú también para mí, María Luisa, te lo digo de todo corazón”, expresó por su parte el periodista, a lo que la profesional agregó que “esto le pasa a mucha gente. Por estar alejados, uno dice, ‘si lo llamo, me va a sacar cosas en cara’”.

“Yo te escribí cuando saliste diputada. Te mandé un mensaje y no contestaste (…) pero me quedo con que nos encontremos. Quedémonos con las cosas buenas”, concluyó Fuentes sobre la reconciliación entre ambos.

