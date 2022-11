“Fue una pelea compleja”: María Eugenia “Kenita” Larraín reveló detalles de discusión por celos de Iván Zamorano por Luis Miguel

La noche de este martes, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar “Juego Textual”, donde asistió como invitada la exmodelo y numeróloga María Eugenia “Kenita” Larraín.

En la sección del programa llamada “Campo Minado”, fue el turno de preguntar de la comediante Daniela “Chiqui” Aguayo, quien le consultó sobre qué le llamó la atención cuando conoció al cantante Luis Miguel, a lo que ella aseguró que “él es más que una cara linda”.

“Es obvio que sin conocerlo a uno le llama la atención lo físico, pero cuando lo conocí y me invitó a cenar, conversamos sobre temas más profundos como la ley de la atracción”, relató Larraín.

“Él me sorprendió como persona. Empezamos a hablar temas más profundos y espirituales y él en un momento me empezó a decir que, sin haberlo estudiado, aplicaba desde chico la metafísica”, añadió.

Al ser consultada sobre cómo lo conoció, la modelo reveló que todo se remonta al año 2003, cuando ella estaba planeando su matrimonio con el exfutbolista Iván Zamorano.

“Cuando empieza a cantar, me doy cuenta de que me miraba”, reveló, agregando que “yo decía: ‘Es imposible, mi amor platónico no puede estarme mirando a mí’. Se estaba haciendo el lindo, pero yo estaba con Iván al lado”.

Posteriormente, cuando ambos dejaban el concierto, un guardia del Sol de México se le acercó para entregarle una tarjeta a Larraín, la que contenía el número de teléfono del celebre artista.

“Cuando terminó el recital, salimos por otro acceso y se acerca un guardia y me pasa una tarjeta”, desclasificó, complementando que dicha jornada “Iván me fue a dejar a mi departamento y entonces me preguntó ‘¿Qué te pasaron? Muéstramelo’”.

“Ahí tuvimos un problema, obviamente. Fue una pelea compleja. Me dijo: ‘Si quieres anda, porque él es mejor que yo’. Se dio cuenta de que era mi amor platónico, y uno es un ser humano también. Al final nunca lo llamé”, agregó Larraín.

Posteriormente, cuando finalmente el compromiso no se llevó a cabo, “me tomaba la cabeza y decía ‘No me casé y no resultó, y tampoco conocí a Luis Miguel por este compromiso. Perdí la oportunidad de mi vida’. Fue de verdad angustiante porque era mi amor platónico”.

