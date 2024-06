Francisco Rodríguez se suma a «¿Ganar o Servir?» y avisa que su objetivo es "ganarle a Pangal"

En el matinal «Tu día» de Canal 13 anunciaron que al reality «¿Ganar o Servir?» ingresará Francisco Rodríguez.

"Pancho" se hizo conocido hace más de una década como integrante de programas juveniles como «Mekano», «Yingo» y «Calle 7», además del reality «Pelotón», donde fue el ganador de la cuarta temporada.

Ahora, con 39 años, vuelve a la televisión chilena tras radicarse hace bastante tiempo en Perú.

En el vecino país participó en espacios de competencia física, como «Combate» y «Esto es guerra», donde se enfrentó a otros participantes de realities del 13, como Fabio Agostini, Facundo González y Austin Palao.

“Gané varias veces en ambos programas, incluyendo cuatro veces seguidas en «Esto es guerra», y nunca he perdido un duelo final. Tal vez no soy el más rápido, fuerte o resistente, pero soy el más completo. Tengo de todo y soy un competidor muy técnico, eso me ha ayudado a ganar todo lo que he ganado”, declaró.

Finalmente, dijo tener dos objetivos principales en «¿Ganar o Servir?». “Primero, amo Perú, estoy radicado aquí, pero me interesa desconectarme de mi rutina diaria, sentirme libre y feliz. Segundo, me encanta la competencia, y quiero ganar este reality. Más aún, mi objetivo es ganarle a Pangal, que según todos es el rival a vencer”.

(Imagen: Canal 13)

PURANOTICIA