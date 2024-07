Francisco Moore recordó sus años como "Nacho" en la serie «BKN»: "Uno tenía que cuidar su imagen"

Francisco Moore estuvo invitado en el podcast «Dirrty Pop», donde recordó su trabajo en la serie «BKN» de Mega.

En la ficción infantil comenzó a interpretar a "Nacho" a los 10 años, por lo fueron muchos años de trabajo.

“Nuestra semana era de estar en el colegio de lunes a viernes, y el fin de semana grabamos de viernes a domingo”, relató.

“Eso significó no tener vida durante 8 años, tener poco tiempo para ver a los amigos, entonces cuando terminó la serie, yo no quería más guerra, no seguí buscando otras oportunidades”, agregó.

“Cuando terminamos la serie, me dediqué a compartir con mis amigos, salir, y disfrutar la vida, ya que fueron muchos años enfocados solo en una cosa y en estudiar, entonces necesité explorar y conocerme”, dijo.

En ese contexto sostuvo que "tampoco fue fácil, debido a lo mucho que "como fue tanto tiempo, también quería sacarme el personaje de encima, aunque hasta el día de hoy la gente me reconoce en la calle y me pide fotos”, aseguró.

Franciscó afirmó que debían comportarse a la altura, ya que se habían convertido en ejemplos para el público infantil.

“Uno tenía que cuidar su imagen, no estar fumando cigarros o cosas así, porque los niños te ven y pueden seguir tu ejemplo, y no es muy bonito”, recordó.

“Nosotros igual nos fumábamos unos cigarros, porque éramos adolescentes y estábamos experimentando cosas nuevas, pero teníamos que cuidarnos mucho con eso”, dijo.

Finalmente, el actor reveló que al trabajar con gente que les prestaba atención, nunca se dejó llevar por los vicios.

“Eso es lo más importante, y que no se te suban los humos a la cabeza, porque de repente las malas juntas te dicen ‘oye prueba’, y te ofrecen de todo, porque eres prácticamente el alma de la fiesta, porque todos quieren saber de «BKN», y te empiezan a ofrecer cosas y está en uno si acepta o no”, cerró.

PURANOTICIA