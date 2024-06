Francisco Kaminski y Camila Andrade estarían en “avanzadas conversaciones” para estrenar nuevo proyecto televisivo

Luego del escándalo amoroso que protagonizaron Camila Andrade y Francisco Kaminski, donde supuestamente el locutor radial le habría sido infiel a su esposa Carla Jara con su compañera de conducción del programa de La Red “Caja de Pandora”, la nueva pareja estaría preparando su nuevo desafío en la pantalla.

Lo anterior, ya que ambos tras confirmar su relación se encuentran trabajando en un nuevo proyecto televisivo, del cual de acuerdo a lo informado por el programa de espectáculos de TV+ “Sígueme”, incluso ya habría grabado su capítulo piloto.

“A mí me acaban de informar que Camila Andrade con Francisco Kaminski estaban en conversaciones muy importante y avanzadas con una productora para hacer un programa de entretención en ese mismo canal (La Red)”, aseguró por su parte Daniella Aránguiz.

De acuerdo a lo informado por el panel del espacio, el nuevo proyecto televisivo de Andrade y Kaminski tendría como principal temática las relaciones de pareja, el que en un comienzo el ex conductor de “¿Quieres Ser Mi Socio?” habría tenido planeado realizarlo con la ex chica “Mekano”. Sin embargo, tras el término de la relación entre ambos, habría decidido realizarlo con su nueva pareja, su ex compañera de labores.

“Me parece un carerrajismo máximo presentar el mismo proyecto que tenías ideado. ‘Ya que me separé, Carlita para la casa y sumo a Camila”, sentenció Michael Roldán indignado por la trastienda del nuevo programa de Camila Andrade y Francisco Kaminski.

PURANOTICIA