Francisco Kaminski por duras críticas a su programa estrenado en TV+ que llegó a reemplazar a “Me Late”: “Yo sabía a lo que iba”

El comunicador Francisco Kaminski, fue uno de los más recientes invitados al estelar de Chilevisión “Podemos Hablar”, en el que se refirió a su nuevo programa estrenado en TV+ “Sígueme y te Sigo”.

Lo anterior, ya que el espacio llegó a la parrilla programática de la estación televisiva al mismo horario de “Me Late”, luego de la abrupta y polémica salida del espacio conducido por Daniel Fuenzalida de pantalla.

“Estamos en la pantalla nuevamente, estuve ocho años esperando este momento, se hizo largo”, comenzó relatando el también locutor radial, quien añadió que “he tenido una semana terrible, o sea, yo sabía a lo que iba”.

Al ser consultado por Jean Philippe Cretton sobre si de refería a la comparación entre ambos espacios, aseguró que tanto a “la comparación, a la salida, la gente de repente confunde cosas o términos”.

“Hay gente que nos culpa a nosotros de la salida del otro programa, siendo que no tenemos anda que ver. Yo veía Me Late, uno no tiene decisión en la industria”, explicó.

Ante esto, Cretton fue más allá, y le consulto sobre si existían conversaciones previas con TV+, a lo que Kaminski aseguró que “conmigo no. Igual yo soy compañero de radio con el Huevo, entonces nos vemos, trabajamos en el mismo holding, independiente de que sean distintas radios. Yo le mandé un mensaje, le pregunté lo que estaba sucediendo y él también me dio su buena onda”.

“¿Qué es lo más complicado de este fantasma que se ha transformado Me Late?”, le preguntó Jean Philippe, a lo que el animador respondió: “No encuentro que sea complicado, yo sabía a lo que iba. Los muchachos de Me Late y yo también nos sorprendimos de tanto cariño que tenía la gente con el programa”.

“Me declaro un fan, yo lo veía, principalmente porque sentía que se reían de las noticias, sin tomarlas tan en serio, como que bromeaban y los panelistas hacían un muy buen trabajo y yo como te digo, cuando salió toda esta ola de la gente, cuando me ofrecieron, sabía que iba a ser la carne de cañón”, concluyó.

PURANOTICIA