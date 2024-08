Francisco Kaminski desmiente dichos de Willy Sabor y revela rencilla anterior: “Él tiene una rabia conmigo”

El locutor radial Willy Sabor, reveló una desconocida y antigua rencilla que sostendría con su colega Francisco Kaminski, la cual sostendrían hace años atrás.

De acuerdo a lo señalado por el ex “Morandé con Compañía”, la ex pareja de Carla Jara se contactaba con los auspiciadores de Radio Azúcar, donde trabajaba en ese entonces, para ofrecerles auspicios en su programa radial, a un menor valor, lo que, de acuerdo a lo revelado por el panelista del nuevo programa de Canal 13 “Hay que decirlo”, se lo habrían hecho saber las propias marcas.

“Me contaban a mí, los mismos auspiciadores me decían ‘me llamó Kaminski’ para ofrecer la Radio Corazón por menos plata, para levantarme auspicios”, expuso Willy Sabor, quien además reveló que encaró a Kaminski. “Él me decía 'yo no he hecho eso' (...) Yo lo enfrenté y le dije que eso no se hacía”, continuó con su relato.

Ante esto, fue el propio locutor de Radio Corazón quien alzó la voz, asegurando que la situación es falsa. “Es mentira, ¡cómo le voy a quitar los auspiciadores a una radio que cobra 1/8 de la Corazón, primero que todo!”, indicó Kaminski en conversación con BioBioChile.

“Yo no vendo publicidad, ¡gano un sueldo! Y tercero, no tenía idea que Willy sabor trabajaba en una radio en ese entonces, me llamó y se lo expliqué y si no me quiso creer es un tema personal de él”, explicó.

En esta línea, el ex conductor del programa “La Caja de Pandora” de La Red aseguró que Willy Sabor “tiene una rabia conmigo desde que le gané en el Copihue de Oro como mejor locutor radial, desde ahí que me cuentan que habla mal de mí”.

PURANOTICIA