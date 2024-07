Fran Maira rompe todo lazo con la «Guarén»: "Si hablara, te dejo como la mier..."

El quiebre definitivo de la amistad entre Fran Maira y Valentina Torres, más conocida como la «Guarén», quedará al descubierto en la edición de este jueves 4 de julio del reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?».

Esto, luego que en el adelanto se viera a la rubia respondiendo con todo a una entrevista que días antes dio su ahora ex amiga a la prensa nacional.

Fue en medio de una actividad que lideró Karla Constant, respecto a notas de prensa que involucraban a los participantes del reality, donde la periodista leyó un titular que hacía mención a unas declaraciones de la «Guarén» sobre Maira.

"Valentina Torres, más conocida como la Guarén, quiere entrar al reality para encarar a su ex amiga, Fran Maira”, rezaba el título, que agregaba que "ella miente".

Tan sólo estas palabras bastaron para que la rubia desatara su furia con Torres: "¿Ella miente de qué? Si no he dicho nada. Si hablara, te dejo como la mierda frente a todo Chile. Car'e raja", dijo con dureza la ex jugadora de «Gran Hermano».

Luego, Raimundo entregó más detalles acerca de la ahora enemista que tienen sus dos amigas: "La Fran se metió a un reality («Gran Hermano»). La «Guarén» se quedó a cargo de las redes de la Fran. Y la «Guarén» se subía mucho a ella en las redes de la Fran. Y la Fran apenas sale, con toda la fama del mundo… nunca más hablaron. Y después la «Guarén» entraba a Tierra Brava", dijo.

Cabe recordar que tanto la «Guarén» como su pareja, Nicolás Solabarrieta, ingresaron al reality de Canal 13 que se graba en Perú, lo que se podrá ver en los próximos días.

PURANOTICIA