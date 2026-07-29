Fran Maira reaparece tras violenta agresión: "Voy a volver a comerme el mundo"

Tras varias horas de incertidumbre y una serie de rumores en redes sociales, la cantante e influencer chilena Fran Maira reapareció públicamente para referirse por primera vez a la violenta agresión física que sufrió recientemente.

El hecho, confirmado por la propia artista a BioBioChile la noche del martes, habría sido perpetrado por un grupo de personas cercanas a su expareja.

Según trascendió en programas de espectáculos como Hay que decirlo (Canal 13) y el portal 13.cl, el conflicto se habría originado en plataformas digitales luego de que Maira ofreciera una recompensa de $8 millones por información sobre una mujer. De acuerdo con el panelista Manu González, esa persona habría sido quien "orquestó" la agresión contra la intérprete.

Durante la mañana de este miércoles, Fran Maira realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Aunque inicialmente buscaba hablar sobre sus próximos proyectos musicales, fueron las evidentes lesiones en su rostro las que llamaron la atención de sus seguidores.

En la transmisión, la artista apareció con moretones en la cabeza, nariz y cuello, además de una marcada inflamación en el labio, que le dificultaba hablar con normalidad, y un dedo inmovilizado.

Pese al delicado momento y sin entregar detalles sobre la investigación ni revelar la identidad de los involucrados, la cantante envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“Está todo bien, allá, está todo bien, yo estoy bien, soy una mujer luchona, así que las amo mucho y gracias por creer en mí y por apoyarme a pesar de todo”, expresó.

La artista también aseguró que este episodio no frenará su carrera y afirmó que enfrentará la situación con fortaleza.

“Ustedes piensan que no, pero yo soy una ave fénix, se pasa que me da una buena, me paso la ceniza, pero pum, de la nada salgo. Y voy a volver a comerme el mundo”.

En esa misma línea, explicó que esta experiencia marcará sus próximas composiciones y que espera transformarla en un vínculo genuino con su audiencia.

“Creo que lo más importante de ser cantante es como poder cantar tus experiencias propias, porque estoy segura que a más de una persona le ha pasado lo mismo. Y esa es la finalidad mía, como que la gente conecte con mi música porque es real”.

Finalmente, tras comentar entre risas que recién despertaba y que había tomado analgésicos para aliviar el dolor, Fran Maira cerró la transmisión pidiendo a sus seguidores sugerencias para sus próximos sencillos, dejando en claro que continuará adelante con su carrera musical.

PURANOTICIA