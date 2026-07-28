Fran Maira queda en el centro de la polémica tras versiones de una supuesta agresión física

La cantante y exintegrante de Gran Hermano, Fran Maira, se convirtió en foco de atención luego de la viralización de versiones que aseguraban que habría sido víctima de una agresión física, información que comenzó a circular tras una publicación del portal de espectáculos Infama.

El medio difundió el testimonio anónimo de una persona que aseguró ser trabajadora de la Clínica Alemana, señalando que la artista habría ingresado al servicio de urgencias con lesiones visibles.

La publicación fue acompañada por imágenes de una mano ensangrentada, la cual fue atribuida a Maira debido a sus tatuajes. Según el relato difundido, la cantante habría señalado que fue atacada por varias personas, apuntando a su expareja, el productor de música urbana Nes, On The Beat, y a un grupo de amigos de este.

"Ella llegó diciendo que le habían pegado entre varios. Su expareja y un grupo de amigos de él", indicó el supuesto testimonio anónimo divulgado por el portal.

A la polémica se sumaron las declaraciones del influencer Danilo 21, quien aseguró haber consultado antecedentes con personas cercanas a la exchica reality y respaldó parte de la información difundida inicialmente.

"Me confirman que es como dice Infama, que ayer habría ido a la Clínica Alemana luego de un conflicto con quien fue su última pareja y un grupo de amigos", afirmó el creador de contenido a través de sus redes sociales.

Asimismo, Danilo 21 señaló que Fran Maira habría realizado publicaciones previas en sus redes sociales que podrían relacionarse con esta versión, entre ellas una historia compartida en la sección de "Mejores Amigos" de Instagram donde presuntamente aparecía lesionada, además de otra publicación en la que ofrecía una recompensa económica para ubicar a una mujer.

"Fran Maira anoche también compartió una publicación en sus mejores amigos de Instagram, donde se le veía con este líquido rojo, imagen la cual terminó borrando", agregó el influencer.

Sin embargo, pese a la repercusión generada en redes sociales, la versión sobre un supuesto ingreso de la cantante a la Clínica Alemana fue descartada oficialmente por el recinto asistencial.

Desde el área de comunicaciones de la clínica señalaron al portal La Cuarta que la artista "no es paciente de la clínica", descartando que exista un registro de atención médica a su nombre.

Hasta ahora, Fran Maira y su expareja no se han pronunciado públicamente sobre las acusaciones ni sobre el origen de las imágenes difundidas, por lo que los antecedentes continúan en el ámbito de las especulaciones.

PURANOTICIA