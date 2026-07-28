Álvaro Ballero confirma que volvió a encontrar el amor: "No quepo en la felicidad"

Álvaro Ballero confirmó que volvió a encontrar el amor, dejando atrás el mediático quiebre con la patinadora rusa Ludmila Ksenofontova, con quien estuvo casado durante 17 años.

El exejecutivo de televisión, que recientemente protagonizó el reality ¿Volverías con tu ex? con el objetivo de intentar recuperar a su exesposa, sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en su cuenta de Instagram que dio pie a una ola de especulaciones.

''No quepo en la felicidad'', escribió Ballero, publicación que rápidamente llevó a algunos usuarios a pensar en una posible reconciliación con la madre de sus hijos. Sin embargo, el exchico reality se encargó de descartar esa posibilidad.

Al responder a una seguidora que bromeó sobre su expareja, Ballero fue categórico: ''Cero, por primera vez una mujer me ha hecho no pensar en ella, es que esto es de otra galaxia. Un abrazo''.

Las consultas sobre la identidad de su nueva pareja no tardaron en multiplicarse. No obstante, Ballero optó por mantener su nombre en reserva, aunque entregó una pista que despertó la curiosidad de sus seguidores.

''No puedo, por respeto a ella, es conocida como yo. Pero me tiene en el paroxismo'', confesó.

Incluso frente a quienes le recordaron lo enamorado que se mostraba hace solo unas semanas durante su participación televisiva, el exrostro de televisión insistió en que su situación sentimental cambió por completo.

''Pero llegó ella, es una mujer de otra galaxia'', replicó.

Aunque la publicación fue eliminada de su perfil pocas horas después, las capturas del mensaje fueron difundidas en la red social X, alimentando las especulaciones sobre la identidad de la mujer que habría conquistado nuevamente el corazón de Álvaro Ballero.

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