Festival de Viña del Mar 2026 se despide esta nochecon artistas urbanos y humor internacional

Este viernes 27 de febrero se vive la gran clausura del Festival de Viña del Mar 2026, bajo la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes deslumbraron al público con su elegancia: Karen con un vestido azul ajustado y Araneda con un clásico traje negro.

La apertura de la última noche estará a cargo del argentino Paulo Londra, quien debutará en la Quinta Vergara. Nacido en Córdoba, Londra saltó a la fama a través de competencias de freestyle como El Quinto Escalón, consolidándose como uno de los raperos más destacados de la región gracias a su estilo distintivo.

El humor correrá por cuenta del ecuatoriano Santiago Endara, quien se presentará con su personaje “Pastor Rocha”, convirtiéndose en el primer comediante de su país en subirse al icónico escenario viñamarino. Endara, de 35 años, mezcla sátira religiosa con observación social, inspirándose en dinámicas del mundo evangélico.

Luego de las risas, la música urbana retomará protagonismo con el chileno Pablo Chill-E, uno de los máximos exponentes del trap nacional y actualmente jurado del certamen. Nacido como Pablo Ignacio Acevedo Leiva y criado en Puente Alto, el artista se ha destacado por sus letras crudas que retratan la realidad de los barrios populares.

El encargado de cerrar la noche y el festival será el argentino Milo J, una de las figuras emergentes más potentes de la escena urbana latinoamericana. Con tan solo 19 años, Milo J —cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel— alcanzó fama internacional en 2023 tras su participación en la “BZRP Music Sessions, Vol. 57” junto a Bizarrap y el éxito de “Rara Vez”, tema que supera los 870 millones de reproducciones en Spotify.

Así, la última jornada del Festival de Viña 2026 combina por primera vez talento internacional y nacional en una noche marcada por el humor, el trap y la energía de la música urbana, prometiendo un cierre inolvidable para uno de los certámenes más importantes de América Latina.

