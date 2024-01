Fernando Godoy revela que sufrió la pérdida de un hijo

En la última edición del programa “Bajo el mismo techo” de Mega, el conductor del espacio, Fernando Godoy, reveló que sufrió la pérdida de un bebé, en el marco de un “pololeo muy antiguo”.

La historia personal fue contada, cuando el actor estaba entrevistando a la familia Aldana – Insulza, quienes crearon Ruka- Ayelen, la primera escuela de lenguaje preescolar de Purén, en la Región de La Araucanía.

En medio del diálogo, Giselot Insulza le cuenta al actor, que la pareja sufrió por la pérdida de un hijo neonato. “Me embaracé en 2016 (…) De forma inmediata, el doctor me hace la ecografía y me dice que no se observa un embrión en el útero”, contó.

“Pasan casi tres meses, empiezo a sentir un dolor abdominal muy fuerte y un sangrado, y resulta que me dice (el médico) ‘tienes un embarazo ectópico con alto riesgo'”, recordó.

Es ahí, cuando Godoy comparte su experiencia, asegurando que, “Yo también perdí un hijo en un pololeo muy antiguo… y la sensación es súper rara, súper intenso. Uno como que le va tomando el peso a medida que va pasando todo el proceso y viene una angustia tremenda, porque es algo que se está formando y se acaba”, puntualizó.

PURANOTICIA