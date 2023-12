Fernanda Hansen reveló complejo estado de salud que la tuvo más de un mes hospitalizada

La periodista Fernanda Hansen, se encuentra saliendo de un complicado cuadro que la tuvo más de un mes hospitalizada, luego de que posterior a someterse a una operación preventiva a la vesícula, sufriera complicaciones.

Según reveló la propia locutora radial a través de sus redes sociales, la intervención que debió ser ambulatoria se vio afectada, por lo que fue diagnosticada con una peritonitis biliar.

“Oficialmente me dieron de alta después de más de un mes. Me operé preventivamente. Me sacaron la vesícula, una operación ambulatoria que suele no dar complicaciones, pero la vida siempre puede sorprender”, comenzó relatando la comunicadora en su cuenta personal de Instagram.

“A la semana de operada, como sólo se da en el 0,3% de los casos (o aproximadamente), todo se complicó por una peritonitis biliar. Nueva cirugía de urgencia que me tuvo en la clínica una semana, y 11 días con sonda de drenaje. Sólo puedo decir que soy profundamente agradecida y feliz”, añadió Hansen, asegurando que “el proceso fue duro, pero lleno de aceptación y atención en lo positivo. Estoy y estuve bien, contenida, cuidada y amada. Mi cuerpo (aunque le costó) siguió a mi espíritu. Me concentré en sanar y la meditación fue mi gran guía. No la abandoné nunca y complementé con grounding, contacto con el corazón y sana alimentación. Gracias vida y sabio universo por enseñarme tanto! Gracias familia y amigos por siempre estar!”.

“Tengo para rato en esta vida para seguir abrazando lo bello y convenciéndome de que la resiliencia y la templanza son grandes maestros!”, concluyó la animadora en sus redes sociales.

PURANOTICIA