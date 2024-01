Fanny Cuevas publica preocupante mensaje en redes sociales: “me siento sola muchas veces”

Fanny Cuevas hizo su desahogo por redes sociales debido a un mal momento personal que estaría atravesando, lo cual dejo con muchas preocupaciones a sus seguidores.“Hace rato no me sentía tan de la mierda como hoy. Me siento muy triste, estoy pasando por un mal momento emocional”, escribió.

La ex Mundos Opuestos, comentó por sus historias de instagram, que la razón que la tiene así: “Llegando de Brasil, decidí terminar mi relación; a pesar del amor y los intentos, no pude seguir. Todos me ven muy fuerte y creen que siempre estoy bien y no es así. Mi vida no ha sido fácil”, expresó.

“Me siento sola muchas veces y por esto he permitido cosas que no debería. Soy demasiado sensible y me duele mucho dar tanto para no recibir ni mierda. Y para nada me refiero a lo material”, apuntó.

Para finalizar, Fanny aseguró no todo es tan malo y agregó : “gracias a Dios y a mí, jamás me ha faltado nada, ni he tenido que pedirle a nadie, nunca. Pero sí, a veces necesito apoyo y saben que no lo tengo. No sé qué hago tan mal como para que personas que amo me fallen de esa manera”.

