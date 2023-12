Faloon Larraguibel entregó detalles de accidente automovilístico que protagonizó con ambulancia: “Pensar en eso me hace llorar”

Alrededor de las 10:20 horas de la mañana del pasado miércoles, Faloon Larraguibel protagonizó un complejo accidente automovilístico, en el cual incluso debió ser rescatada por Bomberos de Chile desde el interior del automóvil.

Todo ocurrió cuando la animadora se trasladaba a “Sabores”, matinal que conduce en Zona Latina, momento en el que, por razones que aun se investigan, sufrió el incidente, colisionando su camioneta con una ambulancia en la entrada del Barrio Bellavista, siendo posteriormente trasladada a un centro médico.

Ahora, la exesposa de Jean Paul Pineda, entregó detalles de lo sucedido aquella mañana, y de su actual estado de salud, asegurando que iba con cinturón, pero que al cruzar con el semáforo en verde, apareció la ambulancia. “Frené, pero no lo suficiente, porque yo iba con velocidad y la ambulancia iba con gran velocidad”, aseguró en conversación con “Las Últimas Noticias”.

Si bien un testigo del incidente indicó que la ambulancia si bien pasó con rojo iba con su baliza, la ex “Yingo” asegura que no escuchó las sirenas del vehículo de emergencia. “No iba con la música fuerte para nada. Incluso iba con el vidrio un poco abierto”, expuso en conversación con el medio mencionado anteriormente.

Otra mujer, que asistió a Faloon luego del accidente, reveló que “ella estaba como shockeada, le dije ‘mija, agradezca que está viva y no le pasó nada. Cuando me acerqué no se sentía olor a alcohol ni nada parecido”.

“Yo solo pensaba en mis hijos, en que estuve cerca de dejarlos solos. Pensar en eso me hace llorar”, concluyó Larraguibel sobre el accidente, del cual no sufrió mayores lesiones.

PURANOTICIA