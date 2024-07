Faloon contó detalles de su relación con Karol Lucero: "Me quería hacer la vida imposible"

Durante el episodio de este domingo en «¿Ganar o Servir?», Faloon Larraguibel habló acerca de la relación que tuvo en el pasado con Karol Lucero.

El tema salió a colación mientras la rubia conversaba con el argentino Luis Mateucci, quien justamente le preguntó acerca de su noviazgo con el comunicador.

“Duramos como cinco años juntos, pero terminamos igual por infidelidades", comenzó diciendo Larraguibel, mientras su compañero de reality la escuchaba.

"A mí me llegaban muchos mensajes, fotos. Muchos ‘oye, estuve con él. Nunca él me dijo que me había engañado, sino que yo dije ‘ya, sabí que no, se acaba’, pero él al mes empezó con otra mujer”, continuó la también presentadora de TV.

También desclasificó que Karol Lucero "fue mala onda porque nosotros nos topamos en una fiesta y él ponía canciones y animaba, y decía ‘por la ex no se llora, uno la reemplaza’; y estaba la otra y todo el mundo sabía que nosotros estábamos y era como ‘gua, mira está la Faloon acá’. Se burló mucho tiempo”.

“Después, cuando yo me puse a andar con el Paul, lo llamaba para molestarlo (...) me quería hacer la vida imposible”, sentenció.

PURANOTICIA