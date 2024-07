Fallece Shannen Doherty tras larga batalla contra el cáncer

La actriz Shannen Doherty, reconocida por su papel en las series "Beverly Hills, 90210" y "Hechiceras", falleció tras una larga batalla contra el cáncer de mama, según confirmó su publicista Leslie Sloane.

Doherty, quien había documentado su lucha durante nueve años, murió el sábado, 13 de julio. Estaba rodeada de sus seres queridos, incluyendo a su perro Bowie, según el comunicado de Sloane.

Con una carrera de más de cuatro décadas en la actuación, Doherty alcanzó fama internacional por su papel como Brenda Walsh en "90210". En 2017, anunció su remisión, pero lamentablemente el cáncer regresó en 2019. A pesar de las adversidades, Doherty mantuvo una actitud valiente y optimista, compartiendo su experiencia en redes sociales y mostrando su determinación a seguir luchando.

"No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear", expresó Doherty en una entrevista con People en noviembre de 2023, reflejando su espíritu resiliente ante la enfermedad.

