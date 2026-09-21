El Flaco vuelve a enfrentar pifias en fonda de Ñuñoa y pide que lo dejen hacer su show

Paul Vásquez, conocido como «El Flaco», volvió a protagonizar un momento incómodo durante una presentación en Fiestas Patrias, esta vez en la fonda de Ñuñoa, luego que parte del público reaccionara con pifias durante su rutina de humor.

De acuerdo con lo ocurrido durante el espectáculo, las manifestaciones decían relación con la preferencia de algunos asistentes por la presentación de artistas musicales en lugar del número de comedia programado para la jornada dieciochera.

Ante la reacción del público, el comediante pidió que le permitieran continuar con su rutina y defendió el carácter familiar de su propuesta.

"Déjame entregar mi humor tan sanito que a tus papás y abuelitas les gusta tanto. Por favor, vamos cabros", señaló Vásquez durante su presentación.

Posteriormente, el humorista volvió a dirigirse a los asistentes y reconoció que durante las Fiestas Patrias puede resultar complejo para los comediantes realizar sus rutinas ante un público que busca principalmente música y celebración.

"Yo sé que quieren mambo, pero es difícil para un humorista, comediante trabajar en las Fiestas Patrias porque la gente quiere puro rumbear, pero déjenme hacer mi show y ustedes siguen rumbeando ¿Les parece?", expresó.

La situación tuvo otro momento incómodo hacia el final de la presentación, cuando los animadores de la fonda, Emilia Daiber y Juan Pablo Queraltó, ingresaron al escenario.

En ese momento, ambos hicieron que «El Flaco» realizara menciones a rutinas de Dinamita Show de los años '90 y posteriormente buscaron generar un grito forzado de apoyo del público hacia el querido comediante nacional.

Cabe hacer presente que el episodio se produjo luego de la complicada presentación que Paul Vásquez había tenido anteriormente en La Pampilla.

PURANOTICIA