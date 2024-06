Fabio Agostini y Luis Mateucci vuelven a protagonizar tenso momento en «¿Ganar o Servir?»

La relación entre Fabio Agostini y Luis Mateucci en el reality de Canal 13, «¿Ganar o Servir?» no es de las mejores, y así se encargan de hacerlo notar cada vez que pueden.

En la emisión de este martes 11 de junio, se volvió a observar una polémica entre ambos. Esta vez, en la previa a la competencia masculina del programa.

24 horas después que Fabio venciera a Luis en un "duelo a muerte", competencia que dejó al argentino en riesgo, Sergio Lagos les pidió algunas palabras. Fue así como se originó un nuevo tenso cruce entre ambos, minutos antes de una nueva actividad.

"Estoy enfocado en Pangal. A Mateucci ya le di su merecido, ya le di una lección", dijo Fabio Agostini, lo que molestó profundamente a Mateucci.

“Cuando yo me aburro, la verdad es que no lo disfruto y, al final, si no lo disfrutas, no lo pasas bien”, dijo el argentino en respuesta a lo expresado por su rival de reality, a lo que el español le respondió diciendo que "te puedes ir si quieres”.

"Me voy a ir cuando yo quiera, no cuando vos me lo digas. Y para eso me tienes que sacar", replicó el ex de Daniela Aránguiz.

