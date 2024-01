Fabio Agostini por Fran Undurraga. "Me aburre, me da igual"

Fabio Agostini sigue cerrándole la puerta al amor definitivo en el encierro de Tierra Brava.

El español, que tuvo algún acercamiento con Pamela Díaz y Nicole Block, ambas participantes eliminadas del programa, hoy se rehúsa a tener un mayor acercamiento con Francisca Undurraga, con quien dejó entrever cierta química en algunos capítulos.

En una conversación con Junior Playboy, Agostini declaró que “Ya no me da mucho interés por conocerla. Como que me aburre. Como que me da igual, ¿entiendes? Nos llevamos muy bien, pero no me despierta ese interés”. A diferencia de lo que le sucedió con Pamela y Nicole "con ellas sí, me daban ganas de conversar, conocernos, divertirnos… saber un poco más el uno del otro”, agregó.

Finalmente, explicó que “con ella tengo que hacer esfuerzos. O la llamo y sigue de largo y se va a darle comida a las vaquitas, vuelve, la llamo otra vez y se va al cerdito”, cerró.

PURANOTICIA