Exesposa repasó a Mauricio Israel por críticas al viaje de Tonka Tomicic por el sur: exigió pago de deudas pendientes

Mauricio Israel sacó ronchas tras criticar el viaje de Tonka Tomicic por el sur de Chile.

“A mí me parece que cuando uno tiene un problema con la justicia, cuando las cosas no están suficientemente claras, no es sano hacer esto”, dijo en el programa «Sígueme y te sigo».

Y sobre estos dichos se refirió la exesposa del comentarista de TV+, Debbie Valle, quien lo repasó.

“Yo no la conozco a ella, ni sé cuál es su situación, la respeto mucho, pero sí me quiero referir a Mauricio”, dijo en «Zona de Estrellas».

Luego agregó que “me parece terrible que estés criticando que ella esté ostentando sus vacaciones. Ella, así como usted, puede hacer lo que quiera”.

Valle critió que Israel le pidiera a Tomicic mantener un bajo perfil, “cuando usted debe una plata y no la ha pagado, se ha hecho el loco”.

Por último, cerró preguntando: “¿Por qué no empieza a hablar primero de usted?, ¿de sus deudas?, ¿de la manutención de su hija? Quiero retarlo a que dé la cara, pague sus deudas”.

