Ex participante de Pasapalabra asegura que fue “vetado” de la nueva temporada

Tras la vuelta en pantalla del programa Pasapalabra de Chilevisión, muchos ex participantes volverán al espacio para volver a concursar y llevarse los suculentos premios en dinero y el cariño del público.

Sin embargo, hay un ex participante que no solo dijo que no volverá al espacio de entretención, además acuso que la producción del programa lo vetó y por eso no hará su regreso a las pantallas.

Se trata del queridoLuis Medel, quien se valió de su cuenta de X (ex Twitter), para relatar esta situación. “Estoy vetado en Pasapalabra, o al menos todo me hace creer aquello. Julián siempre muy simpático y buena onda, le estaré siempre agradecido”, empezó.

“El cuento es que No me volverán a llamar nunca jamás. Aviso porque mucha, muchísima gente me pregunta si vuelvo. Y no”, remató en su misiva, sin entregar más detalles.

Hasta ahora ni Julian Efelbein ni la producción de Pasapalabra se han referido al tema.



PURANOTICIA