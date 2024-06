Ex del 'Huaso' Isla entra a «¿Ganar o Servir?» y se encontrará con Gala: "Me gusta el show"

La influencer Javiera Belén promete remecer a todos en la casa del reality «¿Ganar o Servir?», de Canal 13, con su personalidad.

Y es que la joven que tuviera un breve romance con Mauricio Isla se encontrará con Gala Caldirola, quien estuviera casada con el lateral derecho.

“Para mí no fue tema que ella estuviera acá, aunque sabía que podía tener noción de quién era yo porque la noticia salió en todos lados", dijo a Las Últimas Noticias.

De igual forma, señaló sobre la española que "la encuentro muy tierna y no sé por qué la gente a veces es mala onda con ella, si es piola".

La también ex del futbolista Andrés Vilches, de Santiago Wanderers, trabaja como bailarina en el Club Diosas y tiene una cuenta en una plataforma para adultos.

Javiera Belén señaló respecto a su cuenta en Unlok que "no es que me dedique al 100% a eso. Lo tengo como un ingreso extra, aunque tengo una mánager que se encarga de todo y se queda con un 30%. Lo más que he llegado a ganar en un mes son $2,5 millones, pero algunas conocidas ganan $15 millones mensuales".

Acerca de su ingreso al reality dijo que su intención es “hacerse conocida”, agregando que "me gusta la tele y me siento cómoda. Me adapté rápido".

Finalmente expuso que "me gusta el espectáculo, el show. Siento que soy un diamante en bruto y necesitaba más pantalla para darme a conocer".

PURANOTICIA