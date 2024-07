Ex chico reality fue acusado de estafar por más de $200 millones a unas 40 personas

La Fiscalía está investigando al ex chico reality Cristóbal Romero, ya que estaría presuntamente vinculado a una estafa de más de $200 millones.

Según consigna T13, quien formara parte del docureality «Perla» ha sido acusado por unas 40 personas, quienes dicen haber sido víctimas de una estafa.

Debido a esta situación, se presentó una querella criminal en su contra, dando inicio de esta manera a una indagatoria por parte de la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Lo que se sabe es que la presunta estafa se habría cometido a través de la aplicación Social Money, correspondiente a un fondo de inversiones que promocionó en sus redes sociales durante el año pasado, donde habría prometido invertir bajo los métodos que él mismo enseña a través de sus plataformas virtuales.

"Ustedes creen que yo manejaba todo eso, eso no es real (...) de hecho, los que manejaban el fondo me dijeron a mí: 'Mira, te podemos pagar comisiones si tu promocionas esto'. Entonces yo no soy dueño al 100% de la página", explicó.

Pero se indicó que el fondo de inversiones no sólo fue promocionado por el ex chico reality, sino que también habría estado asociado a su cuenta corriente.

"Yo acá tengo mucha culpa. Yo me metí con ellos. Yo acepté ese trato. Yo como influencer fue: 'Mira, yo lo promociono', por lo que tengo culpa de eso", sentenció.

