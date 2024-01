Ex Baywatch, Nicole Eggert, reveló su lucha contra el cáncer de mama

La actriz estadounidense de 51 años, Nicole Eggert, ex Baywatch y ex protagonista de “Charles in Charge”, reveló que a comienzos de diciembre de 2023 fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa 2, golpe que la mantiene preocupada en recuperar su salud, pero también ocupada por conseguir los medios para lograrlo.

Y es que, en conversación con People, la intérprete se mostró acongojada por mantenerse en el plano económico, siendo el único sustento de su familia, compuesta por ella y sus dos hijos, uno de ellos, un menor de 12 años. “Soy el único cuidador. No tengo familia. No tengo nada”, declaró.

Este mismo escenario fue el que provocó que una de sus amigas creara una página de GoFundMe para apoyar financieramente su batalla por la salud. La actriz le contó a GENTE que ser madre soltera “no ha sido un camino fácil” económicamente.

Respecto de la detección del tumor, Eggert compartió que se percató tras sentir un fuerte dolor en su seno izquierdo y que pudo corroborar su existencia al realizarse el autoexamen.

"Realmente me dolía y palpitaba", “fui inmediatamente a mi médico de cabecera y ella me dijo que tenía que ir inmediatamente a que me lo revisaran. Pero el problema fue que no pude conseguir una cita. Todo estaba reservado. Así que tuve que esperar hasta finales de noviembre para terminarlo", relató.

El padre de Nicole Eggert luchó contra el cáncer de piel y su madre contra el cáncer de colon.

Chile

Cabe recordar que el Ministerio de Salud aconseja que "las mujeres mayores de 40 años, o desde los 35 años, en caso de tener antecedentes familiares de cáncer de mama, deben realizarse una mamografía anual para detectar a tiempo esta enfermedad y acceder a un tratamiento oportuno".

Asimismo, "las usuarias de Fonasa pueden acceder a la mamografía con Copago Cero , es decir, sin costo. Para ello, deben acercarse a su consultorio o Centro de Salud Familiar (CESFAM)".

Fono Salud Responde: 600 360 7777

