Ex“Amango” Kevin Vásquez anuncia nuevo proyecto musical

El cantante nacional Kevin Vásquez, conocido por participar en la serie juvenil de Canal 13 “Amango”, mantuvo su carrera musical hasta el día de hoy, destacando en redes sociales con increíbles versiones de reconocidas canciones.

Ahora, el joven de 29 años anunció un gran paso en su trayectoria, ya que según reveló en sus redes sociales, se encuentra hace ya un tiempo trabajando arduamente en la producción de nueva música.

“Grabé 10 canciones en 3 semanas”, comenzó relatando en las historias de su cuenta personal de Instagram, donde añadió: “No salí de mi cueva musical en todo este tiempo, no dormí bien, no comí muy bien, no me comuniqué con nadie fuera de las personas que están en el proyecto”.

“Aún así siento que valió todo la pena. Hace mucho tiempo no estaba tan motivado y hoy puedo decir: misión cumplida. Ahora solo queda editar, mezclar y masterizar, pero lo más importante ya está”, concluyó.

