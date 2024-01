Eventual salida de Arturo Longton genera hondo penar en Shirley Arica: “Es nuestra última noche”

Hondo penar expresó Shirley Arica luego de conocer que Arturo Longton resultara uno de los duelistas de un nuevo proceso de eliminación, esto luego que no terminara la prueba de salvación que enfrentó ante “Chama” Alexandra Méndez, Junior Playboy y “Miguelito”.

La prueba consistía en un circuito con distintos obstáculo, donde se ponía a prueba el equilibrio y la astucia en encontrar una llaves escondidas en unos palos.

«No puedo, me duele mucho, no me da. Imposible, si me pones un millón de dólares tampoco podría. Tengo todo inflamado, te mueres», afirmó Arturo Longton.

De vuelta en la casona de Tierra Brava el autodenominado “Leyenda” habló con Shirley Arica, con quien ha protagonizado escenas de profundo acercamiento.

“Es nuestra última noche de conversa si me va mal mañana, que es lo más seguro”, le dijo Longton, provocando hondo pesar en la participante que le respondió con un beso en la cara.

Arturo Longton se medirá con Junior Playboy en un nuevo proceso de eliminación que se emitirá en los próximos capítulos. Los mismos participantes del reality dejaron entrever que el duelo no se vislumbraba del todo favorable para el viñamarino, lo que confirmó él mismo afirmando “Él es el favorito” (Junior Playboy).

PURANOTICIA