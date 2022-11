“Estuve con una depresión bien fuerte”: Francisca Undurraga se refiere a complejo momento personal

Hace algunos días, la ex chica reality Francisca Undurraga, realizó una extraña publicación en sus redes sociales, donde si bien se mostraba disfrutando de un paradisiaco lugar en Playa del Carmen, el escrito que acompañaba la imagen no era del todo alegre.

“A veces parece más fácil de lo que realmente es, por eso nunca hay que juzgar, tú no sabes por lo que esa persona pueda estar pasando, sus procesos, sus penas, sus miedos y aún así tener una sonrisa en el rostro. #seamosmasempaticos”, escribió la modelo en su cuenta personal de Instagram.

Lo anterior, decidió abordarlo con mayor profundidad en conversación con “Las Últimas Noticias”, a quienes entregó mayores detalles del difícil momento personal que se encuentra viviendo en la actualidad. “Yo quiero ser mamá porque ya tengo 35 y voy para los 36, entonces quise congelar óvulos. Fue un proceso duro porque estuve sola en ello. Una siempre quiere que tu pareja o alguien te acompañe, pero yo lo viví sola. Para más remate, después de haberme pinchado las hormonas, haberme pagado todo, el proceso no resultó. Eso me bajoneó mucho”, comenzó relatando.

“El año pasado mi papá estuvo bien mal. Se operó de la próstata y quedó con algunas secuelas. Tiene problemas en un pulmón, al principio se desmayaba harto, caminaba mal, tenía problemas del corazón también”, añadió, revelando que “estuve con una depresión bien fuerte. Distintos medicamentos. Estuve con antidepresivos, ansiolíticos. Bueno, mucha gente está así después de la pandemia”.

“Por todas las cosas que me pasaron. Una a veces se cansa de ser la mujer fuerte, de cargar todo sobre tu espalda. Y en el momento en que necesitas ayuda te das cuenta que estás sola, que cada persona tiene sus problemas y no quieres molestar. Yo con la única que hablaba mis cosas era con la sicóloga. Pensaba que tenía todo, pero estaba sola”, agregó Undurraga, complementado sobre el difícil momento que “la verdad, es que muy poca gente supo lo que estaba pasando. A mis papás no los quise preocupar por lo que estaba pasando. Están viejitos y además mi papá estaba enfermo”.

“Hubo un mes que estuve muy mal. Por junio, muy mal. Agosto también fue bastante difícil y ya a mediados de septiembre empecé a salir del pozo. Todavía estoy ahí, no salgo totalmente. Es que es un proceso”, desclasificó en la conversación con el medio anteriormente mencionado.

“Un día me dije: ‘Tengo todo para vivir, no puedo echarme a morir de esta manera’. Y ahí empecé a hacer cosas básicas, el solo hecho de hacerlas era un logro”, indicó Fran, asegurando que en la actualidad “estoy bastante mejor. Estar haciendo cosas que amo, como viajar, me distraen. Seguramente todo esto me convertirá en una mujer más fuerte”.

