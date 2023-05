"Es verdad": Luz Valdivieso confirmó el fin de su relación con Marcial Tagle

Luz Valdivieso reveló el quiebre de su relación con Marcial Tagle, luego de haberse reconciliado.

La primera separación se produjo en enero del año pasado luego de 20 años en pareja, la que se dio en términos de "cariño y cuidados a nuestros hijos".

Luego, la destacada actriz nacional tuvo un romance durante un año con su colega Claudio Castellón.

Pero los artistas, que tienen tres hijos en común, se habrían dado una nueva oportunidad y en febrero de este año fueron captados de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil.

Pero la reconociliación llegó a su fin, lo que fue confirmado por la propia intérprete.

"Es verdad que estamos separados nuevamente", dijo Luz a Cecila Gutiérrez.

En el programa «Zona de Estrellas» la periodista agregó que "no me dio más detalles del quiebre, y no me dijo los motivos".

Valdivieso le pidió a Gutiérrez aclarar que la ruptura con Castellón fue "en buena onda" y no por algún conflicto.

"Nunca pasó nada, no hubo ningún episodio de peleas ni nada, y por eso le interesaba aclararlo", dijo la comunicadora en el espacio de Zona Latina.

PURANOTICIA