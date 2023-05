"Es indecible": Belén Mora revela crueles mensajes contra su hijo con Síndrome de Down tras Viña 2023

Belén Mora reaparecerá en televisión a tres meses de su bullada presentación en el Festival de Viña 2023.

La comediante estará presente en el capítulo de este jueves de «Podemos hablar» de Chilevisión, donde se referirá a su participación en el evento estival y también a los mensajes de odio que ha recibido luego de revelar que su hijo Rafael tiene Síndrome de Down.

Respecto a la condición genética del menor, "Belenaza" declarará que “cuando uno recibe la noticia es muy chocante, porque da mucho miedo. Uno piensa en el futuro, que lo o la van a discriminar, pero ese miedo viene del desconocimiento”.

Sobre los cueles comentarios que ha recibido tras su paso por Viña 2023, Mora dirá que “uno puede entender que haya gente que te tire mier…, pero a mí me llegaron correos de tres, cuatro párrafos, y de verdad pienso, qué karma estoy pagando para que una persona dedique tiempo de su vida para hacer un correo”.

“Es indecible lo que recibí, pero muchos ataques hacia la condición de mi hijo menor, que tiene Síndrome de Down, lo encontré muy bajo”, agregará.

Por último, la actriz señalará que “tírame toda la mier…, si me querí (sic) tratar de comunista, trátame de comunista, no me afecta porque no lo soy, pero hay un límite”.

PURANOTICIA