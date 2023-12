Ernesto Belloni se sinceró sobre su experiencia en “Jappening con Ja”: “Era una guerra de egos terrible”

En el más reciente capítulo del podcast de Kike Morandé “Morandé TV”, el animador recibió al comediante Ernesto Belloni, más conocido como “Che Copete”.

Dentro de la íntima conversación que mantuvieron, el humorista recordó su paso por el extinto programa de Mega “Japenning con Ja” , cuya experiencia no sería del todo buena según su relato.

“(Eduardo) Ravani me echó. Desgraciadamente, están todos muertos, no se pueden defender, pero era terrible. Yo quedé con una crisis nerviosa terrible”, comenzó recordando el comediante, revelando que “era un equipo muy conflictivo, de mucha pelea. A mí me salió úlcera, se me cayó el pelo. Era terrible. Era un problema de ego y cuestiones”.

“Yo estaba en el Jappening y me dicen ‘vas a ir al Festival de Viña’. Entonces en el Jappening dicen ‘si este hueón va a Viña, no vuelve’, así que me bajaron”, desclasificó Belloni.

“Era una guerra de egos terrible. Las puñaladas que te pegaban en la espalda... no se puede hablar mucho, porque como están muertos no pueden defenderse”, concluyó sobre la experiencia laboral.

