“Eres un chanta, un patético”: Pamela Díaz y Chama protagonizaron tenso “Cara a Cara” contra Luis Mateucci en “Tierra Brava”

En un nuevo “Cara a Cara” en “Tierra Brava”, se vivió un tenso momento, el que involucró al argentino Luis Mateucci, la venezolana Alexandra “Chama” Méndez y Pamela Díaz.

Todo comenzó cuando la “Fiera” nominó al trasandino, a quien le cuestionó su cambio con “Chama” luego del ingreso de Daniela Aránguiz. “Creo que es primera vez que tengo ganas de nominar a alguien. Más allá que me caiga mal ella (Chama), me parece que la actitud que tienes hoy en la casa me demuestra lo que pienso de ti: eres mentiroso, cahuinero y le echas la culpa al resto siempre. Yo hablé con la Chama y todo lo que le dijiste no tiene nada que ver con lo que le dijiste a Daniela. Eres un perfecto chanta”, expuso la modelo, a lo que el argentino le respondió: “Y vos sos una perfecta mala mujer”.

Posteriormente, Luis le devolvió el voto a Pamela, donde envió un mensaje a la venezolana. “Me duele mucho lo que pasó, que le digas poco digna a Dany por dormir conmigo. Creo que podés pedirle disculpas”, comenzó señalando el chico reality, a lo que Alexandra le contestó: “El único que tiene que pedir disculpas eres tú”.

“Me contaste que ella tenía hijos, que tenía una vida diferente a la tuya y que no eran compatibles. Me dijiste que no me ibas a traicionar y que cuando ella llegara no sabías lo que ibas a hacer”, le enrostró Méndez, momento en que se sumó Díaz, quien lanzó: “¡Le mentís a la Daniela y le mentís a ésta!”.

“Hablaste muy mal de mi pareja, me dijiste que no me meta ahí, yo fui quien hizo la conexión para que se llevaran bien. Y ella siempre habló bien de vos”, fue la defensa del argentino para votar a Pamela.

“Eres un chanta, un patético, estás defendiendo a la Daniela después de estar un mes y medio con Chama, andas todo cagado. Ojalá Daniela te pegue una patada en el culo”, continuó la “Fiera”, a lo que Luis replicó: “La misma que te dieron a vos, por eso estamos todos solteros”.

