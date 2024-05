Encuentran auto utilizado en asalto contra Naya Fácil y su pareja en San Miguel

La influencer Naya Fácil entregó nuevos antecedentes del asalto que sufrió en la comuna de San Miguel de la capital e informó a través de sus redes sociales que se logró dar con el automóvil y los presuntos responsables del hecho.

En concreto, horas después del robo, la influencer subió una historia dando a conocer que se logró localizar el teléfono móvil de su pareja a través del GPS, lo que permitió dar con el paradero de los presuntos autores del delito, quienes se encontraban en un edificio.

De esta manera, junto a Carabineros llegaron hasta el lugar y revisaron el estacionamiento de dicho edificio donde reconocieron el auto que realizó el asalto.

“Es el mismo (color) gris con pintura del Uber", publicó Naya Fácil, quien además mostró que el vehículo tenía huellas del impacto que provocó la encerrona.

Durante el robo, Naya Fácil entregó la cartera con sus documentos y escapó de los delincuentes para finalmente refugiarse en un edificio. Luego se reunió con su ex pareja y juntos presentaron la denuncia en la 12ª. Comisaría de Carabineros donde relató lo ocurrido.

"Estaba en mi casa y me pasó a buscar mi pareja porque íbamos a salir a comer. Llegamos a su departamento para dejar su auto y pedimos un Uber. Al pedirlo, nos dimos cuenta que unos tipos pasaron soplados en un auto", recordó.

"Nuestro Uber adelantó a este auto, luego, al doblar, nos dimos cuenta que este auto nos venía siguiendo. Yo me reí porque dije 'quizás es alguna broma' y en eso se acercan por el lado y lo chocan por la parte de adelante al Uber", añadió.

De acuerdo con el relato de la influencer inmediatamente después del robo, "uno de los tipos me venía apuntando con una pistola, entonces tiré mi cartera donde llevaba mis documentos al suelo y seguí corriendo. Después no volví a mirar, porque el tipo me venía apuntando por la espalda... pensé que me iba a disparar, así que seguí corriendo lo más fuerte que pude".

"Seguí corriendo hasta entrar a un edificio pidiendo ayuda y no supe más del Sergio (pareja) ni del Uber. Luego, él (Sergio) me llamó por teléfono y al juntarme con él me di cuenta que lo apuntaron con cuchillos, con pistola", concluyó Naya Fácil visiblemente afectada.

PURANOTICIA