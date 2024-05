Naya Fácil fue víctima de violenta encerrona: denuncia que la persiguieron pistola en mano

La influencer Naya Fácil fue víctima de una encerrona mientras se trasladaba en un automóvil de aplicación junto a su pareja en la comuna de San Miguel.

Según dio a conocer en sus redes sociales, pidieron un vehículo para que los llevara a un restaurante a comer, cuando al poco andar observan que estaban siendo seguidos.

Momento seguido, los delincuentes los chocan para que detuvieran su marcha.

Esto provocó que la última reina del Festival de Viña tomara sus cosas y huyera despavorida buscando auxilio al interior de un edificio.

No obstante, se dio cuenta que estaba siendo perseguida por un delincuente que la apuntaba con un arma de fuego, por lo que decidió lanzar su cartera.

"Al correr me di cuenta que uno de estos tipos me venía apuntando con una pistola por detrás y lancé mi cartera al suelo. Seguí corriendo hasta entrar a un edificio pidiendo ayuda. No supe más de Sergio ni qué pasó con el Uber", relató la víctima a Chilevisión Noticias.

Luego de algunos minutos logró reencontrarse con su pareja y juntos hicieron la denuncia ante la 12ª Comisaría de Carabineros de San Miguel.

"Lo primero que vinimos a hacer fue la denuncia por lo que pasó, porque viví hace poco esto en febrero y es terrible volverlo a vivir", sentenció.

PURANOTICIA