En su regreso a “Tierra Brava”, Shirley Arica se enfrentó duramente a “La Chama”: “Debiste decírmelo en la cara”

La noche de este martes, Canal 13 emitió el esperado regreso de la modelo peruana Shirley Arica a “Tierra Brava”, donde si bien fue recibida con alegría por todos sus compañeros de encierro, protagonizó un acalorado conflicto, el que quedó en evidencia en el adelanto del espacio de tlerrealidad.

Lo anterior, ya que al conversar con sus demás compañeros del equipo verde, donde se integró, lanzó sus dardos contra Alexandra Méndez “La Chama”. “Siempre se vendió como una persona frontal y no lo ha sido, ha dicho muchas cosas de mí que no son ciertas, y tengo que hablar con ella”, expuso.

Posteriormente, la influencer peruana decidió confrontar a “La Chama”. “Vi como se rieron, vi como hablaron de mí. Muchas veces, porque las he visto todas. Y si eres tan frontal, debiste decírmelo en la cara, no hablar tras de mí”, comenzó señalando Shirley.

“¿Pero qué dije?, ¿que te vivías enferma, que no hacías las actividades, qué cosa? Siempre dije que eres floja”, respondió la venezolana, bajándole el perfil al tema.

“Dijiste que yo tengo un curriculum recontra recorrido, que tú solo has estado con puros top. Luego dijiste que no tengo nada en el cerebro y que no sirvo para nada”, le expuso Arica, quien añadió para concluir: “No te acuerdas de lo que dices, uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Pero si me quieres decir algo, me lo dices a mí”.

