Emplazan al Presidente Boric que intervenga ante huelga de hambre de artistas del Bafona por sueldos impagos hace cuatro meses

El integrante de la comisión de Cultura de la Cámara Baja, diputado Hotuiti Teao, emplazó al Presidente Gabriel Boric a hacer honor a sus discursos de campaña, en los que manifestó estar del lado de los trabajadores y el mundo de la cultura, poniendo término al conflicto con 18 artistas del Ballet Folclórico Nacional (Bafona), que se arrastra hace ya más de un año y que, tras cuatro meses de sueldos impagos, se agudizó gatillando que 18 funcionarios iniciaran una huelga de hambre.

Lo anterior, luego que en la instancia fiscalizadora se contrastaran testimonios de los artistas con lo expuesto por la subsecretaria de las Culturas, Noela Salas, respecto a la problemática que hoy se encuentra judicializada.

“Hacemos un llamado al Presidente Boric a que medie y ponga coto a este conflicto que se ha extremado a tal punto que hoy tenemos a trabajadores exponiendo su salud y su vida para hacer valer algo tan simple como lo es volver a trabajar, que le paguen sus sueldos impagos hace cuatro meses y que se le respeten sus derechos laborales. Estamos cansados de ver pasar autoridades en la comisión de Cultura, llenándose la boca de buenas intenciones, pero sin traer nunca una solución concreta que termine con este conflicto. Recordemos que a esta instancia fiscalizadora han venido a decirnos que se está avanzando ya dos ministros y una subsecretaria”, puntualizó el diputado Teao.

El legislador agregó que “estas son denuncias que venimos testimoniando hace más de un año, evidenciando incluso fecas de ratón en el lugar donde ensayaban estos artistas, hecho que luego se sumó a la negativa de homologación al sueldo con la Orquesta Nacional, a pesar de tener más del doble de horas trabajadas. Lamentamos en estos meses no ver el compromiso que tanto pregonó la subsecretaria de las Culturas en sus últimas exposiciones, muy por el contrario, hemos sido testigos de la segregación a parte de este elenco. Prueba de ello es que intentamos que la ministra de Cultura entrante los recibiera meses atrás, logrando solo que escuchara a un grupo de parlamentarios en una reunión privada en la que participamos, pero no obtuvimos nada concreto”.

“Y no solo eso -continuó Teao- tenemos evidencia de material del Instagram oficial del Bafona, donde los tildan de “fachos” por recurrir a un sector transversal de parlamentarios para escuchar sus justas demandas. Nos parece impresentable que -incluso- la subsecretaria haya omitido una vez más, los malos tratos que han recibido por parte de jefaturas, registrados incluso en medios audiovisuales por parte de trabajadores”.

En esa misma línea, Evelyn Hernández, cantante del Bafona y presidenta del sindicato Bafonar, comentó que “este es un conflicto sumamente lamentable que tuvimos que judicializar. No se nos entrega el trabajo convenido, ni se nos paga los sueldos. Se nos va a seguir al lugar de trabajo, pero no se nos entrega trabajo para realizar. Estamos fuera de los escenarios por prohibición de la autoridad desde el día 1 de diciembre, cuando se entregó la sede nueva para salvar al elenco de la sede de insalubridad y no hemos recibido más que represalias. En este memento, nos encontramos abandonados en el nuevo lugar de trabajo,porque el resto del elenco fue llevado de vuelta a la sede insalubre. Y allá están trabajando todos nuevamente, los que tienen derecho a actuar o presentarse”.

“Pedimos que se restablezca la norma y esperamos que la justicia se pronuncie porque la verdad es que, para llegar acuerdos en una mesa, lo primero que no tiene que haber es ilegalidad, ni abuso de poder. Acá hay un abuso hacia los trabajadores. Es lamentable porque era un gobierno en el que no iba a suceder eso. Hay persecución a los artistas folclóricos en este memento. Somos 18 personas que nos hemos dedicado por 30, 40 años al Ballet Folclórico Nacional y que estamos hoy día en total desmedro. La autoridad no tiene nada legal en sus manos para realizar los descuentos que hizo, ni tampoco tiene nada legal que la avale para quitarnos el trabajo convenido. Eso fundamenta,principalmente, la huelga de hambre. No la vamos a deponer hasta que se paguen los sueldos que se dejaron de pagar”, sentenció.

PURANOTICIA