Emocionante concierto marcó el aniversario número 25 de la Escuela Popular de Artes de Viña del Mar

Emocionante. Esa es la palabra que mejor describe lo vivido el pasado viernes en el Teatro Municipal de Viña del Mar, luego que la Escuela Popular de Artes (EPA) de esta ciudad, perteneciente a la Corporación Cultural “CREARTE”, celebrara sus 25 años de vida ofreciendo un espectáculo que tanto sus estudiantes, profesores, apoderados y el público presente en general, difícilmente olvidarán.

Además, los niños, niñas y jóvenes músicos que se presentaron sobre este importante escenario, compartieron con reconocidas figuras de la música nacional, quienes también se mostraron muy sorprendidos por el entusiasmo y talento de los estudiantes de este establecimiento de educación artística.

El evento comenzó a las 19:00 horas y durante su desarrollo se presentaron los distintos ensambles de la EPA, como también se mostraron diversos testimonios de personas y saludos de organizaciones de Alemania, Luxemburgo y Perú, que han sido parte de la historia de esta institución. Cada presentación además contó con un momento especial, luego de que los estudiantes de la escuela compartieran escenario con artistas de la talla de Carmen Prieto, Roberto Márquez (Illapu), Pancho Sazo (Congreso) y Claudio Narea (ex Los Prisioneros) y Freddy Torrealba.

Otro de los momentos significativos del show fue la presentación del Dúo Manzanar, integrado por Eduardo Cisternas y Michaela Weyand, ambos fundadores de la Escuela Popular de Artes, junto a la banda Caravana, agrupación musical conformada por ex estudiantes de la EPA, que después de 20 años se reunieron nuevamente para tocar por este aniversario. Este momento contó además con un invitado especial, el destacado maestro charanguista, Freddy Torrealba, que acompañó con su virtuosidad en este instrumento musical, muy presente en el folclore andino y latinoamericano en general.

También hubo autoridades presentes en este evento, entre ellas la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien ofreció a la EPA celebrar sus 25 años de vida en el Teatro Municipal de la ciudad, cuando este recinto aún era reconstruido. Además, el evento contó con el financiamiento por medio de una subvención municipal.

“Fue un placer conocer todo el trabajo de esta escuela, su inserción territorial, la dimensión social y formación artística. Nosotros hemos contemplado su labor y realmente es muy inspirador, ha sido una guía en cuanto a entender que la formación de las personas, sobre todo de los niños y jóvenes, requiere de esto para desarrollar valores que fomenta la EPA como la empatía, la disciplina en torno a un instrumento musical, el cariño por el vecindario y la generación de redes en relación a lo latinoamericano. Mientras podamos siempre vamos a ser unos servidores de la escuela, en el sentido de vincular la acción pública de Viña del Mar con sus cerros y por ello siempre con la Escuela Popular de Artes”, expresó la jefa comunal.

Por su parte, una de las fundadoras y actual directora de la Corporación Cultural “CREARTE”, Michaela Weyand, comentó que “ha sido todo muy emocionante. Actualmente vivo en Alemania y siempre cuando llego a Chile y veo el desarrollo que han tenido los niños, es realmente impresionante. Además, hoy vivimos el reencuentro de los estudiantes de antes con la banda Caravana, vimos a todo el equipo trabajando full y a la gente en el público que, muchos de ellos, son parte de la historia de la escuela. Todo esto es impactante, muy bonito, considerando lo difícil que es mantener un proyecto así”.

En tanto, el presidente de la Corporación Cultural “CREARTE” y también fundador de la EPA, Eduardo Cisternas, afirmó que “cuando este proyecto llevaba cinco años se formó la banda Caravana y hoy dos décadas después, tenemos a otros niños también tocando, entonces la experiencia está probada, esto resultó. Esta escuela es importante para la población Achupallas y todo Chile. Ahora estamos muy contentos de habernos reencontrado con tanta gente y lo que pase de ahora en adelante va a depender de nosotros, se cumple un ciclo, con 25 años de experiencia y músicos que, donde se paren, pueden tocar y demostrar que son profesionales”.

Uno de los artistas reconocidos a nivel nacional que compartió escenario con los estudiantes de la EPA fue el ex integrante de Los Prisioneros, Claudio Narea. “Ha sido una experiencia nueva, he estado en muchos colegios, pero lo de hoy me encantó, me sentí cómodo, son estas ideas de acercar la música a la gente las que funciona muy bien. Aquí noté que estos chicos son especiales, viven la música con entusiasmo, a mí me hubiera encantado estudiar en una escuela como ésta. Yo aprendí por mi cuenta, pero que te enseñen algo valioso y que pueda ser un aporte a tu vida, me parece fantástico”, sostuvo el destacado músico.

Cabe mencionar que la celebración de los 25 años de la Escuela Popular de Artes de Viña del Mar en el Teatro Municipal de la ciudad concluyó con un momento muy emotivo. Sus fundadores, ex estudiantes, actuales estudiantes y profesores, se reunieron en el escenario para interpretar la obra musical “Canción con todos”, popularizada por Mercedes Sosa, en la voz principal de Olga Quiroz, docente de canto popular de la escuela, acompañados también por Francisco Sazo y Freddy Torrealba, cerrando de esta manera un espectáculo que perdurará en la memoria de todos los y las participantes.

