“El shock me impide distinguir con claridad qué pasó”: Amparo Noguera relata los detalles de la estafa por $700 millones

En su primera declaración a la policía de Amparo Noguera, víctima de una millonaria estafa de 700 millones de pesos, la actriz afirmó que "el shock me impide distinguir con claridad qué pasó cada día de esta pesadilla".

El engaño calificado como un "secuestro psicológico" por la fiscalía comenzó con un primer llamado de una mujer que decía ser ejecutiva del banco de Noguera, quien le advirtió que estaba siendo blanco de un fraude bancario.

“Hablaban con una seriedad y formalidad notables, utilizando un lenguaje técnico como cualquier persona se imaginaría que actuaría un funcionario de la policía. Incluso aparentaban ser empáticos conmigo y contenerme frente a la angustia que evidentemente sentí y manifesté en ese momento. 'Cálmese, señora Amparo. Tranquila, yo le voy a ir contado, pero cálmese', me decían para tranquilizarme", relató la actriz.

Posteriormente, un hombre que se presentó como Pablo Valdivia, falso detective de la PDI, le aseguró que su patrimonio estaba en riesgo y que un alto funcionario del banco estaba involucrado en la maniobra con una banda extranjera. Además, fue amedrentada al mencionarle que alguien cercano a su entorno había tomado fotos de su casa.

“Quien pasó las fotos era una persona que yo conozco, que es muy cercana a mí, insinuando que habría tomado las fotos en agosto de este año, señalándome que con esa información yo ya sería capaz de identificar a la responsable. Esos detalles me descolocaron por completo y me largué a llorar desconsoladamente, ya que todo me hizo sentido. Por agosto de este año yo viaje fuera de Chile a Buenos Aires", añadió.

Durante días, los delincuentes le pidieron que entregara sus tarjetas, fondos y objetos de valor bajo el argumento de protegerlos. "El shock me impide distinguir con claridad qué pasó cada día de esta pesadilla... Con respecto a estas llamadas, puedo decir que la persona que estaba detrás de éstas era el supuesto 'Andrés Rivas", agregó.

"Con él mantuve una comunicación por alrededor de una semana, con llamadas que sobrepasaban las 20 horas al día, a donde quiera que yo iba, debía llevar este celular para que él supiera qué estaba haciendo, por lo que durante estos días, estos sujetos escucharon conversaciones con mi familia, mis amigos, a qué lugares iba, escucharon las clases que tomaba y hasta los ensayos a los que tuve que ir. Es por esto que tengo todavía miedo de que puedan utilizar esto en mi contra o de mis cercanos", añadió.

El supuesto “Andrés Rivas”, que actualmente está detenido, era quien daba las instrucciones sobre la entrega del dinero. La primera operación se realizó en la Torre Las Condes, donde Noguera retiró un crédito preaprobado por más de 48 millones de pesos, bajo la presión de los estafadores y con la creencia de que había funcionarios del banco involucrados.

Más tarde, el 3 de octubre, la actriz intentó retirar 106 millones de pesos desde fondos mutuos, aunque por el alto monto tuvo que trasladarse a otra sucursal. Posteriormente, hubo otros movimientos por 93 y 150 millones, siguiendo las instrucciones de los delincuentes.

“Me gustaría dejar en claro que todo lo anterior lo hice confiando en que era la única manera de resguardar mi patrimonio. Yo entendí que la única forma de hacer que esto se solucionara era cooperando y siguiendo las instrucciones del protocolo que ellos, haciéndome creer que eran policías, me indicaban. Yo estaba asustada, ya que me decía que estaba involucrada en una estafa tremenda, una de las más grandes que se habían hecho, que habían cuarenta y tantas personas estafadas. Ellos me transmitían seguridad", señaló Amparo Noguera.

El último día de la estafa, antes de que la actriz se diera cuenta del engaño que había sufrido, los embaucadores intentaron involucrar también al padre de la actriz, Héctor Noguera, fallecido en octubre de 2025, asegurándole que sus fondos también corrían riesgo. Fue entonces que la víctima acudió al domicilio de su padre, donde su pareja advirtió que todo se trataba de una estafa.

“Con esta información yo empecé a perder el control, frente a lo cual me señalaron que fuera a su casa y que ellos le podrían explicar el asunto por teléfono. Es así como me apersoné en el domicilio de mi padre y le comenté a su pareja lo que estaba sucediendo. Luego de escucharme a mí y a 'Andrés', ella me advirtió que creía que era una estafa", recordó la actriz.

"Sin poder creerlo, confiada en que no había sido engañada, en ese momento insistí a 'Pablo' que necesitaba recuperar mis cosas hoy mismo. Para ello 'Pablo' me envió una dirección de Google Maps, correspondiente al cuartel donde debía retirar mis pertenencias. Fue recién al percatarme que la dirección correspondía a un cuartel ubicado en La Calera, a más de 5 horas de Santiago, que entendí que había sido engañada", concluyó la actriz en su declaración.

