El mea culpa de Longton: "Le destruí la vida a la persona que más amo"

Arturo Longton anunció que realizará los trámites de divorcio de su esposa, Daphnee Bunney, esto tras los intensos coqueteos que tuvo en el reality “Tierra Brava” con la peruana Shirley Arica.

La “leyenda” aseguró que se había “enamorado perdidamente” de su compañera de encierro y es por eso que daba inicio a los papeles para terminar su matrimonio.

En un post de Instagram, el chico de la farándula hizo un duro mea culpa y escribió un mensaje que descolocó a sus seguidores: "Todos me dicen que soy noble y que tengo buen corazón, pero la verdad es que le destruí la vida a la persona que más amo y he amado en la vida. Me convierte en una basura de ser humano y la verdad es que hay días en los que siento que ya estoy en mi límite".

Amor no correspondido

A pesar de los dichos de Arturo Longton, al parecer su compañera de encierro no compartió los mismos sentimientos. Puesto que en estos minutos Shirley Arica se encuentra de vacaciones en México con Max Cabezón.

Hasta el momento, la peruana no ha hecho comentarios ni se ha pronunciado al respecto.



PURANOTICIA