El divertido "troleo" a José Luis Repenning: su equipo no le creyó que haya comenzado a ir al gimnasio

Una particular partida tuvo esta mañana el matinal “Tu día” de Canal 13, el espacio comenzó poniendo a su conductor, José Luis Repenning, como punto fijo tras dar a conocer la noticia que comenzaría a ir al gimnasio, información que sembró un manto de duda entre sus compañeros.

Todo partió cuando el mismo “Repe” aseguró estar “impactado” por el revuelo que provocó en los medios su decisión, con titulares increíbles, lo que asintió su compañera de labores, Priscila Vargas, al señalar: “nooo, espérate que yo en un momento leí uno. Así decía chiquillos ´Terremoto en el 13 por decisión de José Luis Repenning´y yo dije ¿qué va a hacer?, ¿qué dijo?, ¿qué hizo?”.

Acto seguido, la que siguió adelante con el tema fue la misma conductora y no lo soltó hasta terminar por burlarse de su colega.

A propósito de la decisión de Repennig, Vargas contó que “el día que ´Repe´ hace el anuncio, Marcos Horta (camarógrafo del programa) me mandó una foto, me acabo de acordar…” y es que (contextualizó) “los chiquillos ayer, Marquito, Waldito, Roberto y Darío, nuestros cuatro camarógrafos de estudio fueron a disfrutar de una sandwicheria, donde ´el nano´(…) y resulta que me manda una foto y me dice mira con quien nos encontramos afuera de la sanduicheria”, sugiriendo que era Repenning. Al tiempo que en pantalla aparecía “A ´Repe´ nadie le cree que va al gimnasio”.

Mientras el animador, por su parte, aseguraba, entre risas, no haber estado en el lugar. “He estado a pura lechuga, es falso”, dijo.

Ante la negativa del conductor la producción exhibió la comentada fotografía en la que aparecía un sujeto con la misma ropa que el periodista lucía hoy en el espacio, provocando carcajadas en el equipo.

“No era yo po”, dijo “Repe”.

¿De verdad que fuiste el gimnasio ayer? le cuestionó aún incrédula su colega. "Sí po, si fui", le contestó Repenning. “Te felicito", sentenció finalmente la periodista.

