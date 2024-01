El delicado momento de Michael Bolton: cantante fue operado de un tumor cerebral

Un difícil comienzo de año ha tenido el conocido cantante estadounidense, Michael Bolton. El intérprete de “How Am I Supposed to Live Without You” comunicó a través de su cuenta en Instagram que médicos le detectaron la presencia de un tumor cerebral.

Tras desear un feliz comienzo de año, Bolton, informó a sus seguidores que “también quiero compartir que el 2023 terminó presentándome algunos desafíos muy inesperados. Justo antes de las vacaciones, se descubrió que tenía un tumor cerebral que requería cirugía inmediata”, indicó.

Más adelante compartió que el tumor fue descubierto ante de las festividades y ya fue intervenido quirúrgicamente, operación que resultó exitosa.

El cantante anunció que “tomará el tiempo necesario” ,por lo que realizará una pausa en su carrera artística y en sus presentaciones en escenarios por un periodo indefinido.

Finalmente, el intérprete agradeció a sus doctores: “Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito. Ahora me estoy recuperando en casa y rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia. Durante los próximos meses dedicaré mi tiempo y energía a mi recuperación, lo que significa que tendré que tomarme un descanso temporal de las giras”, dijo.

Y también expresó su agradecimiento a todos sus fans: “Siempre es lo más difícil para mí decepcionar a mis fans o posponer un show, pero no tengan dudas de que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto. Estoy más que agradecido por todo el amor y apoyo que tan generosamente me han mostrado a lo largo de los años. Sepan que guardo sus mensajes positivos en mi corazón y les daré más actualizaciones tan pronto como pueda. Mucho amor siempre”, explicó.

