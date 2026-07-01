El adiós a un ícono de los abanicos: muere Manolo Arjona integrante de la formación original de Locomía

El mundo de la música está de luto tras la muerte de Manuel "Manolo" Arjona, uno de los integrantes más emblemáticos de la formación original de Locomía, quien falleció este miércoles 1 de julio a los 58 años en su domicilio de Viladecans, Barcelona.

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del artista, Arjona pasó sus últimas horas dedicado a una de sus grandes pasiones.

“Estuvo pintando” durante el día y luego, según detallaron los reportes oficiales, “se acostó y ya no se levantó”.

Sus restos serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, en la localidad catalana.

Manolo Arjona fue una de las figuras clave en la construcción de la identidad visual y escénica de Locomía. Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, ayudó a consolidar el estilo que convirtió al grupo en un fenómeno musical en España y Latinoamérica, gracias a sus característicos trajes estructurados, coreografías teatrales y los icónicos abanicos.

Su participación en el álbum Taiyo (1990) impulsó el éxito internacional de la agrupación con canciones como "Locomía" y "Rumba, Samba, Mambo".

Tras la disolución de la formación original en 1992, Arjona decidió alejarse de la vida pública y mantener un perfil bajo, dedicándose a una vida "muy tranquila", aunque su legado continuó siendo reconocido en distintos documentales sobre la historia del grupo.

La noticia generó una profunda conmoción entre quienes compartieron escenario con el artista. Uno de ellos fue Luis Font, quien expresó su pesar a través de redes sociales.

"Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones".

Con la muerte de Manolo Arjona, la agrupación suma un nuevo integrante fallecido de su formación histórica. El artista se une a Francesc Picas, quien murió en 2023 a los 53 años, además de Santos Blanco y Frank Romero, ambos fallecidos durante el verano de 2018, con apenas un mes de diferencia y a los 46 años.

PURANOTICIA