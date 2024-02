Drake sufre supuesta filtración de un vídeo íntimo

En las últimas horas, en X (ex Twitter) se ha viralizado un video donde supuestamente se puede ver al artista canadiense Drake, autocomplaciéndose de manera explícita frente a un espejo.

Paras saber si el video correspondía al cantante, el popular streamer Adin Ross, en vivo, le mandó un mensaje de voz en la que le contaba sobre lo que estaba sucediendo: “Estás bendecido con tu voz, estás bendecido con tus actuaciones, estás bendecido por ser tú, estás bendecido por ser el número uno y encima estás bendecido por tener un súper misil”.

Cabe mencionar que Ross y el cantante son conocidos, puesto que él ha participado en múltiples videoclips del artista. Tras haber escuchado el mensaje, el cantante solo habría respondido con emoticones de risas.

Sin embargo, hasta el momento no se ha referido de manera categórica si el video le pertenece a él o no. Aunque medios como The Independent lograron identificar que el lugar donde ocurre el metraje, es muy parecido a partes de su jet privado.





