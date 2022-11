Don Carter reveló actual monto que recibe por su pensión tras su jubilación: “Tengo que arreglármelas”

El actor y comediante Juan Alcayaga, más conocido por su personaje de Don Carter en “El Mundo del Profesor Rossa”, recordó sus días en la televisión al ser invitado al programa “Entre Broma y Broma” emitido por Youtube.

En una distendida conversación junto a Luis Slimming, Don Carter ahondó sobre su cambio de casa televisiva, cuando dejó “Mentiras Verdaderas” en La Red para migrar a Mega, donde fue parte de “Más vale tarde”.

“No fue una experiencia muy buena, pero ahí me triplicaron el sueldo”, comenzó relatando, donde añadió que “uno es como una hormiguita, hay que aprovechar las temporadas buenas. ¿Cuántos actores de mi edad andan por ahí sin pega?”.

En esta línea, reveló que a pesar de vivir buenos momentos ecónomicos, hoy su pensión no refleja aquello. “Tengo que arreglármelas, tengo una jubilación maravillosa de 170 lucas”, desclasificó.

“Tuve muy buena onda con Álvaro Escobar, pero me ponían a las 01 de la mañana, no me veía nadie (…) me aseguraron contrato, por dos años, pero no estuve muy augusto”, recordó sobre su experiencia en Mega.

PURANOTICIA