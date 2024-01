DJ Méndez se casa tras dos años de relación

El popular cantante nacional, DJ Méndez (47), contraerá matrimonio con su actual pareja: Beatriz Fuentes (31), tras dos años de relación.

Ambos publicaron en sus respectivas cuentas de Instagram una fotografía en la que aparece un anillo y un escueto “Sí”, señal que entregaron a sus seguidores para hacer pública la noticia.

La información fue confirmada en televisión por el periodista de espectáculos, Hugo Valencia, en el programa Zona de Estrellas.

«Esta mañana le pidió matrimonio a su pareja Beatriz Fuentes. Al desayuno. En Viña del Mar. Después de celebrar el cumpleaños de ella”, contó el panelista.

“La pareja lleva más de dos años juntos y hoy al almuerzo compartieron la noticia con sus más cercanos. Están felices”, aseguró.

Además, el conocido DJ hace días comentó que está pensando en migrar de Chile, debido principalmente a la violencia y delincuenta. "Es lamentable, pero así está Chile. Es triste verlo", dijo.

"Obviamente Chile está mal, la gente está agresiva", añadió y concluyó: "Yo he tenido muy malas experiencias, pero sin embargo sigo amando Chile. Me gusta lo positivo y me quedo con eso, y con eso vivo".

PURANOTICIA