A pocas semanas de su estreno, "Vértigo Extremo" enfrentaría un escenario complejo en Canal 13. El programa que encabezan Pamela Díaz y Sergio Lagos no habría conseguido los resultados de audiencia esperados y su continuidad estaría siendo evaluada por los ejecutivos de la estación.

La información fue entregada por la periodista Fany Mazuela en el programa "Zona de Estrellas", donde sostuvo que el espacio podría salir de pantalla antes de que termine la temporada. Entre los factores que explicarían esta eventual decisión mencionó el alto costo de producción y la falta de una línea editorial clara.

Según el relato de la profesional, también existirían diferencias entre los criterios de los ejecutivos respecto del contenido de cada capítulo: en algunas semanas solicitarían dar mayor espacio a la farándula y, en otras, reducir su presencia.

La panelista agregó que llevar invitados a "Vértigo Extremo" tendría un costo incluso superior al de convocarlos a "Vértigo Estelar". En ese mismo espacio, Hugo Valencia comentó que a los participantes del estelar conducido por Tita Ureta y Martín Cárcamo se les pagaría cerca de 2 millones de pesos, mientras que en el nuevo programa la cifra sería mayor.

Cabe hacer presente que por el momento, sólo se trata de antecedentes revelados en el espacio de Zona Latina y no de una decisión oficial anunciada por Canal 13.

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