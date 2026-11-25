Un episodio ocurrido hace casi una década en TVN volvió a salir a la luz luego de que el periodista Luis Sandoval entregara nuevos antecedentes sobre la salida de Begoña Basauri del matinal "Muy Buenos Días", en 2017.

Durante su participación en el programa "Qué te lo Digo", Sandoval identificó a Pablo Manríquez, quien asumió la producción ejecutiva del espacio tras la salida de Gonzalo Cordero, como el responsable de comunicarle a la actriz que no continuaría en el panel.

Según relató, Basauri recibió buenas evaluaciones sobre su desempeño, sin saber que paralelamente el canal ya negociaba la incorporación de otra figura para reemplazarla.

"Ella recibe una buena oferta, lo que no sabía Begoña es que mientras le decían que lo estaba haciendo increíble, estaban negociando con una figura para reemplazarla en el panel", sostuvo.

El periodista explicó que la llegada de Manríquez, quien provenía de "Bienvenidos", coincidió con la decisión de incorporar a Karen Paola al espacio. La negociación con la cantante se habría extendido durante varias semanas, debido a sus dudas sobre regresar a la televisión.

El comunicador aseguró que la experiencia de Basauri no fue un caso aislado, pues él también habría recibido garantías sobre su continuidad antes de ser desvinculado del programa.

Como ejemplo, recordó una conversación que sostuvo con Manríquez en el casino de TVN, instancia en la que le preguntó directamente si estaban evaluando incorporar a Hugo Valencia y le manifestó que necesitaba saberlo para buscar otras alternativas laborales.

Sin embargo, según su versión, recibió una respuesta tranquilizadora respecto de su desempeño y evaluación dentro del matinal. Tiempo después, terminó fuera del espacio y Valencia ocupó el lugar.

"A mí me hicieron lo mismo", recordó Sandoval al relatar el episodio.

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