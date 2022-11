Desclasifican los motivos por los que Kike Morandé no regresaría a la televisión: “Me tengo miedo”

Esta semana, la showoman Marlen Olivari sorprendió con una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, donde se mostró compartiendo junto a Kike Morandé, con quien trabajo durante años en el extinto programa de Mega “Morandé con Compañía”.

En el registro, el comunicador expresa sus deseos de volver a la televisión. “Mira a mi me encantaría volver, a hacer un programa de humor, hacer un programa no de cabros, un poquito más …”, se le escuchaba decir al ex conductor de “Viva el lunes”.

Lo anterior, fue aclarado por la propia Olivari en un nuevo episodio del espacio de TV+ “Tal Cual”, donde participa como panelista. “Yo le dije 'ya po, Kike, pongámonos las pilas, hagamos una cuestión los dos. ¿Qué te importa? Pasémoslo chancho’”, revelando que lo había invitado a su programa en Agricultura TV.

“Me dijo: 'Mira, negra, te voy a decir la verdad, yo no tengo filtro, entonces me tengo miedo. Si voy a la tele o voy a un programa, con todo lo que te quiero, te tengo que decir que no, porque no voy a nada, porque meto las patas. Y después me meto en problemas'. Kike es súper espontáneo, dice lo que piensa”, explicó.

En este contexto, José Miguel Viñuela aseguró que “fue un error haber sacado "Morandé con Compañía" de la pantalla de Mega. Lo digo como una persona que trabajó 15 años en Mega, que fuimos parte de ese tren programático en vivo cuando hacíamos Mekano y se hacía "Morandé con Compañía"”.

“La gente, incluso en época de pandemia, siempre esperó "Morandé con Compañía" (...) la gente hoy día creo que quiere ver más entretención y menos drama”, concluyó el animador.

