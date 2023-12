Daniella Campos se lanzó sin filtro contra Daniela Aránguiz: “Insegura, inmadura, mitómana, insolente”

En el más reciente episodio emitido de “Sígueme” por TV+, Daniella Campos le respondió sin filtro a Daniela Aránguiz, luego de que esta le mandara un sugerente mensaje a través de su compañera de trabajo Cecilia Gutiérrez.

“‘Daniela, cuida tu pega, voy por tu puesto en Sígueme”, le habría mandado a decir la ex participante de “Tierra Brava” a la exMiss Mundo Chile, quien le contestó en pantalla.

“No podemos terminar nuestro programa sin que Campos le conteste el mensaje a Daniela Aránguiz”, comenzó solicitando la animadora del espacio de espectáculos Julia Vial, incitando a su compañera de panel, quien le respondió en pantalla.

“Lo primero que quiero decirte es que me encanta que quieras venirte a este programa porque eso significa que lo estamos haciendo pichicaluga. Ponte a la fila, mi amor, porque hay varias que quieren llegar acá”, comenzó respondiendo Campos a la exchica “Mekano”.

Para terminar, Daniella no se guardó nada y arremetió con todo contra la exesposa de el exfutbolista nacional Jorge “Mago” Valdivia. “Tercero, quiero decirte que para mí tú eres una niña insegura, inmadura, mitómana, insolente, pero lo que más me molesta es que creas que tienes cara de cuica, porque eso sí que no lo tienes”, concluyó la panelista de “Sígueme”.

